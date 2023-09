Parolo su Pioli: "Per i derby stimola orgoglio, identità e senso di appartenenza"

vedi letture

Marco Parolo, ex calciatore e opinionista televisivo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Stefano Pioli suo ex allenatore alla Lazio con cui ha vissuto tanti derby nella capitale. Questo la sua versione del Pioli formato derby: "Cambia l’approccio, lo ricordo dai tempi di Roma. Pioli stimola l’orgoglio, l’identità, il senso di appartenenza. Sono certo che lo abbia fatto a maggior ragione in questi giorni, dopo i derby dell’anno scorso. Allora non voleva ammettere che la sua squadra era inferiore, stavolta no.

Si sente forte e vorrà farlo sapere. Si fa trascinare dai suoi. Lo vedo cambiato rispetto a Roma. Lui stesso è più convinto della sua forza di allenatore e della sua personalità".