Parolo: "Supercoppa? Se la vinci ne esci, se perdi sarebbe un lungo periodo no che inizia da novembre"

Intervenuto a DAZN dopo il pareggio del Milan e Lecce, Marco Parolo ha analizzato il periodo dei rossoneri: "In questa pausa le hanno perse tutte. Io ho fatto l'ultima col PSV: male, ma proprio male, anche di atteggiamento di testa. E' vero che sono le amichevoli, che c'era mezza squadra, però alcuni giocatori erano gli stessi. Kalulu pronti via fa lo stesso errore e lo fa anche adesso. Riparti con la Salernitana, ti sembra tutto facile, una partita in un certo modo senza difficoltà, poi con la Roma e col Torino non riesci a tirar fuori di tutto. Poi i giocatori percepiscono un'aria dove non riescono a essere brillant. Ora arriva la Supercoppa, una partita importante dove a questo punto ti metti alla prova: se fai la gran partita ne esci fuori, ma se il Milan dovesse perdere comincia a essere un periodo un po "No" lungo. Già da novembre che non riesce a inanellare un percorso di un certo tipo quindi qualche domanda la si fa".