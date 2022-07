Partita del cuore a Monza: anche Totti in campo per solidarietà

Fonte: ANSA

(ANSA) - MONZA, 25 LUG - La partita solidarietà è una bella musica e a Monza lo sanno, anche e soprattutto nella settimana in cui i decibel sono quelli dei motori di Formula 1. La Partita del cuore, tradizionale appuntamento benefico che accompagna i giorni del Gp, si terrà il prossimo mercoledì 7 settembre alle 21 allo U-Power Stadium. Dove, a distanza di pochi giorni dalla sfida di serie A tra Monza e Atalanta, scenderanno in campo anche tanti grandi ex del mondo del calcio, a partire da Totti, Leonardo e Cannavaro. Insieme a grandi ospiti del mondo delle sette note, tra cui Bob Sinclair, Rocco Hunt e Rkomi. L'occasione è appunto la Partita del cuore, il cui ricavato sarà devoluto al Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura delle leucemie infantili e a La Meridiana, per i malati di Alzehimer. I biglietti saranno disponibili a giorni nel circuito VivaTicket, al costo variabile tra i 5 e 15 euro, a seconda del posizionamento. In campo si sfideranno la Nazionale cantanti, da 6 anni capitanata da Enrico Ruggeri, e il Charity Team 45527, che ricorda il numero di telefono a cui si potranno fare donazioni tramite sms. (ANSA).