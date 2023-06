Partnership con New Era: le parole di Stylsvig e del vice presidente del marchio americano

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: “Siamo entusiasti di iniziare questa partnership con New Era, uno dei brand più riconoscibili e più iconici nel mondo del lifestyle. L’accordo consolida la nostra posizione di marchio calcistico moderno e versatile e ci aiuta a potenziare la nostra presenza al di fuori del terreno di gioco, rafforzando ulteriormente il legame con i nostri tifosi in tutto il mondo. Crediamo che questa partnership abbia un potenziale enorme e siamo entusiasti della possibilità di offrire ai nostri tifosi una nuova gamma di prodotti che porterà i nostri amatissimi colori rossoneri in ogni angolo del pianeta.”

Paul Gils, Vice President EMEA di New Era, ha aggiunto: “Siamo felicissimi di collaborare con AC Milan, uno dei club più vincenti e iconici al mondo. Questa nuova collezione celebra lo spirito del Club e non vediamo l’ora di poterla condividere con tutti i tifosi di AC Milan.”