Partnership Dazn-Fanatics, da app si acquistano anche maglie

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Acquistare la maglia della propria squadra o del beniamino, mentre si guarda la partita in streaming. E' la nuova frontiera dell'integrazione tifosi-app-tv, che nasce dalla partnership tra Dazn e Fanatics. L'accordo, che sarà operativo dal terzo trimestre di quest'anno, vedrà le due aziende unire le forze per sviluppare un'esperienza sempre più integrata in app: gli abbonati Dazn potranno acquistare i prodotti di merchandising su licenza Fanatics e viceversa, grazie a un account condiviso, alla personalizzazione del profilo e all'acquisto con un click. Tramite questa app, gli abbonati all'Ott che in Italia ha l'esclusiva della serie A potranno acquistare una vasta gamma di prodotti, tra cui il merchandising in licenza delle squadre e l'abbigliamento sportivo. Lo sviluppo della partnership procederà per fasi. Entro un anno, lo shop integrato nell'app di Dazn permetterà agli utenti di vivere un'esperienza di e-commerce personalizza. Fanatics offre un vasto assortimento di prodotti e vanta una presenza globale in vasta espansione.

Le recenti acquisizioni hanno permesso di rafforzare la propria presenza in Italia e in America Latina. Quanto a Dazn, questa nuova partnership è un tassello fondamentale per diventare la piattaforma di destinazione per gli appassionati di sport di tutto il mondo, un unico luogo dove trovare tutto ciò che desiderano: dal live streaming sportivo all'on-demand, dalle notizie, analisi e highlights, ai biglietti per eventi live, scommesse e, ora, anche la possibilità di accedere all'e-commerce di prodotti sportivi. "Fanatics è leader mondiale nel settore del merchandising sportivo su licenza e sta vivendo una crescita straordinaria. Dazn è il partner perfetto vista la loro espansione a livello internazionale - sottolinea Shay Segev, ceo del gruppo Dazn -: la nostra missione è costruire un'unica piattaforma globale che sia la destinazione per gli appassionati di sport, che semplifichi l'esperienza e offra tutto in un unico luogo. Fanatics e Dazn condividono obiettivi a lungo termine simili e questo rappresenta l'inizio perfetto per una collaborazione duratura". (ANSA).