Pasotto: "Ecco perché Allegri ha detto a Leao di calciare il rigore"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul motivo per cui Rafael Leao ha calciato il rigore contro la Fiorentina: "Quando Marinelli però ha indicato il dischetto, tutto si è compiuto e tutto si è svelato. Veloce conciliabolo tra Fofana e Leao, e palla passata fra le mani di Rafa. Chi già immaginava brutte scene come l'anno scorso a Firenze, nella partita dei rigori scippati, si è tranquillizzato. Magari non del tutto, se ha fatto in tempo a leggere le statistiche del portoghese dagli undici metri. Statistiche basic, dal momento che Rafa non è mai stato un rigorista. Se escludiamo quello realizzato nella telenovela infinita col Rio Ave, era la prima volta in maglia rossonera. Per il resto, tracce esigue: un errore in nazionale maggiore, un paio andati a buon fine nelle selezioni giovanili.

Grado di esperienza dal dischetto: esiguo. Ora, invece, Allegri sa di avere un tiratore in più perché il rigore di Rafa è stato impeccabile. Ed è proprio il tecnico, finita la partita, a spiegare perché a calciare è andato proprio lui. "Sulla battuta del rigore nessuna confusione, ho detto io a Leao di tirare: li aveva provati in settimana ed erano andati bene". Quindi i casi sono due, ripensando a quella palla sotto il braccio di Fofana: o Allegri ha incaricato Leao subito dopo l'ufficialità del penalty, oppure il francese ha "protetto" il pallone da eventuali tentativi avversari di innervosire il rigorista. Il dubbio resta ma una cosa è certa: Leao si è ripreso il Milan, ma Allegri - che come al solito si è girato dall'altra parte al momento del rigore - gli ha dato una buona mano per tornare al centro del mondo rossonero. Siamo tornati nell'era della carota".