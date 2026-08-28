Pasotto: "Il grande afflitto per l'addio di Allegri ha dimostrato di poter giocare a pallone anche senza Max"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan: "In tre minuti di orologio l'orfano, il disilluso, il grande afflitto per l'addio di Massimiliano Allegri, ha dimostrato di poter giocare a pallone - e soprattutto divertirsi - anche senza Max. Ovviamente stiamo esagerando però, insomma, fino a un certo punto per com'era andata l'estate. Il Milan tornato a pancia piena da Torino ha portato con sé anche un nuovo Rabiot. Che non ha ancora i novanta nelle gambe - non potrebbe, considerati i pochi giorni di allenamento -, che magari deve ancora capire nel dettaglio quanto gli chiede Amorim, ma che essendo un giocatore di alto livello riesce a essere decisivo anche a mezzo servizio. Non solo: la mezzora abbondante contro i granata gli ha dato modo pure di sgombrare il campo da qualsiasi equivoco.

Le ultime settimane, diciamolo, per lui erano state turbolente. Un'estate iniziata con lo shock di ritrovarsi fuori dalla Champions, proseguita con l'altra bastonata ricevuta dalla sua Francia al Mondiale, e conclusa poi sulla bocca dei tifosi rossoneri per i giorni extra di vacanza concessi a lui e Maignan da Amorim. E, come se non bastasse, a fare da sfondo a tutto questo la domanda da cento milioni: Rabiot proverà a seguire il mentore Allegri a Napoli? Non sapremo mai se Adrien l'ha mai davvero preso in considerazione - beh, dopo Milan-Cagliari un pensierino sarebbe anche stato lecito... -, ma sappiamo che cosa ha detto lui alla fine di Toro-Milan: "Se ho mai pensato di lasciare il Milan dopo l’addio di Allegri? No. Sono uno a cui piace fare le cose per bene. E lasciare il Milan così, senza essere in Champions, dopo il finale di stagione che abbiamo fatto non mi piaceva. Amorim mi ha subito mandato un messaggio per dirmi che ero importante per il progetto. Ero convinto di rimanere ma avevo bisogno di staccare un po’ e di partire in vacanza".