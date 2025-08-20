Pasotto: "L'assenza di Leao è un problema notevole per Allegri: davanti opzioni limitate"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sull'infortunio di Rafael Leao: "Gli esami strumentali hanno fornito un quadro un po' più complesso, per quanto non si tratti di una situazione particolarmente seria. Il polpaccio, però, è muscolo infido e occorre maneggiarlo con molta attenzione anche nel ritorno all'attività, in modo da evitare ricadute. L'assenza di Rafa, oltre all'importanza del giocatore in sé, è un problema notevole per Allegri, che in avanti ha opzioni abbastanza limitate: Gimenez è l'unico centravanti in rosa, in attesa che arrivi un nome nuovo dal mercato, e Okafor è in partenza per Leeds".

LECCE A RISCHIO

Gli esami ai quali si è sottoposto Rafael Leao nella giornata di ieri hanno evidenziato un trauma elongativo al polpaccio destro. Il giocatore verrà valutato giorno dopo giorno dallo staff medico del Milan, nella speranza che i tempi di recupero possano essere brevi, anche perché non è un caso che il primo gol della stagione rossonera lo abbia segnato proprio il portoghese.

Mettendo un attimo da parte questo discorso, in merito alle condizioni di Leao scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Niente Cremones e Lecce a rischio", visto che si potrebbe decidere di non correre rischi considerata la delicatezza della zona muscolare interessata.