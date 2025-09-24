Pasotto: "Tanti, al posto di Nkunku, anche tra quelli bravi, magari avrebbero evitato una potenziale figuraccia"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Nkunku: "Quel poco che gli rimaneva di fiato nei polmoni l’ha usato per gonfiare il palloncino. I tifosi rossoneri aspettavano questo momento da quando il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Christopher Nkunku. Calciatore e personaggio decisamente interessante anche per via della sua esultanza, appunto. Quando segna, estrae dal calzettone un palloncino – al Milan saranno rossi, perché gli piace fare pendant – e lo gonfia mentre i compagni lo festeggiano.

Un gesto nato tre anni fa, quando era a Lipsia, che voleva essere una dedica a suo figlio (“Gli piacciono e allora quando segno questo è per lui”) e che non ha più abbandonato. Chris ha santificato la sua prima da titolare al Meazza: debutto in rossonero dal primo minuto e gol da libro mastro del calcio (dopo aver colpito in pieno un palo da posizione molto invitante). Una sforbiciata eseguita con la naturalezza di chi conosce bene i propri mezzi, di chi è abituato a maneggiare le proprie qualità e anche di chi ha la sfacciataggine di provarci di fronte a un palcoscenico come San Siro. Tanti, al suo posto, anche tra quelli bravi, magari avrebbero evitato una potenziale figuraccia".