Come riportato da acmilan.com, anche nel giorno di Pasqua il Milan si allenerà. C'è da preparare, d'altronde, la sfida di mercoledì contro il Napoli, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League e in programma alle 21 a San Siro. Previsto per domani un allenamento mattutino.