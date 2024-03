Pasqua di riposo per il Milan: oggi nessun allenamento a Milanello

Dopo contro la Fiorentina, il Milan è rientrato in nottata da Firenze a Milano in treno. I rossoneri, nel giorno di Pasqua, non sosterranno alcun allenamento. La ripresa è fissata per martedì 1 aprile.

IL TABELLINO DI FIORENTINA 1-2 MILAN

Marcatori: 47’ Loftus-Cheek, 50’ Duncan, 53’ Leao.

LE FORMAZIONI:

FIORENTINA: (4-2-3-1): Terracciano; Dodô (dal 69’ Kayode), Milenković, Martínez Quarta (dal 88’ Barak), Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikoné (dal 88’ Sotil), Beltrán (dal 80’ Nzola), Kouamé (dal 69’ González); Belotti. A disp.: Martinelli, Vannucchi; Comuzzo, Faraoni, Parisi, Ranieri; Arthur, Castrovilli, Infantino, Lopez. All.: Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw (dal 46’ Gabbia), Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders (dal 62’ Musah); Chukwueze (dal 73’ Pulisic), Loftus-Cheek, Leão (dal 62’ Okafor); Giroud (dal 82’ Jovic). A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Simić, Terracciano; Adli, Zeroli. All.: Pioli.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Ammoniti: 13’ Biraghi, 21’ Thiaw, 24’ Martinez Quarta, 90’ Tomori, 90’+3 Loftus Cheek.

Recupero: 5’ 2T.