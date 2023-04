Pasqual rivela: "Ho visto la foto di Bennacer per il primo giorno al Milan. Gli scrissi subito e... Poteva vestirsi meglio"

MilanNews.it

Manuel Pasqual, ex calciatore dell'Empoli, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport rivelando un aneddoto su Bennacer: “Quando ‘Benna’ si è presentato a Milano per la firma, ho visto in giro delle foto in cui indossava una tuta molto stravagante. Gli ho scritto subito un messaggio e ci siamo fatti due risate, poteva vestirsi meglio in un giorno così importante…”.