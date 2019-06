Pasqualin a MN: "La classe di Paquetà è tale che può fare ogni cosa dietro le punte"

Claudio Pasqualin, intervistato da MilanNews.it, ha parlato del 4-3-1-2 di Giampaolo applicato agli attuali calciatori rossonero: "Solitamente mi astengo dal parlare di tattica e moduli, ma in questo caso la classe di Paquetá è tale che può fare ogni cosa dietro le punte. Per il turco invece il discorso è diverso, perché non so se lo rivedremo ancora al Milan la prossima stagione... Çalhanoglu era apprezzato soprattutto da Gattuso, mentre non così tanto dal resto della società. Poi il modulo verrà fatto a seconda degli uomini che l'eventuale Giampaolo potrà ritrovarsi fra le mani, quindi parlare di moduli adesso è sconveniente, magari non avrà gli uomini adatti e la sua intelligenza lo porterà a modificare sicuramente qualcosa. Essere fiscali o rigidi con un solo modulo può essere dannoso. Quando poi si svilupperà un feeling diverso con la società, in fase di mercato si potranno fare anche più richieste per cercare determinati tipi di giocatori adatti al modulo standard".