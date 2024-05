Pasqualin: "Fonseca non superiore a Pioli: non ha un curriculum sconvolgente. Non mi convince”

“Conte al Napoli è un’ottima scelta per gli azzurri e per il tecnico. Ma De Laurentiis dovrà ascoltare le richieste del suo allenatore che non è certo uno che arriva a scatola chiusa”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’avvocato Claudio Pasqualin.

Gasperini rimane all’Atalanta.

“Il giusto epilogo, il prosieguo di una bella storia. Una favola. È una storia dolce, bella, che va avanti e rasserena e fa sperare ancora in queste favole di provincia. A queste condizioni si può anche puntare più in alto”.

Thiago Motta l’uomo giusto per la Juve?

“Un allenatore che abbia fatto meglio di Motta a parte Gasperini è difficile trovarlo. È una lotta tra loro due per il seminatore d’oro di quest’anno. È un allenatore da Juventus, con la sua visione e le sue idee vincenti”.

E il Bologna?

“Vedrei bene il ritorno di Pioli che sarebbe stato un allenatore più comodo anche per il Napoli. Bologna potrebbe farsi preferire”.

Il Milan ha scelto Fonseca.

“A parer mio è un buon allenatore ma non si presenta come una figura superiore a Pioli. Non ha un curriculum sconvolgente. Non mi convince”