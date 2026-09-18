Pasqualin: "Milan deludente con poche idee. Non si vedono tutti i milioni spesi per Ramos"

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Il noto operatore di mercato Claudio Pasqualin ha raccontato di aver visto ieri contro il Benfica un Milan deludente e con pochissime idee

Intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com, l'avvocato Claudio Pasqualin, operatore di mercato, presidente di AvvocatiCalcio e onorario di Conference403, ha commentato così la sconfitta del Milan contro il Benfica nella gara valida per la prima giornata di Europa League: "Ho visto un Milan deludente, con poche idee, confusionario. II Benfica ha fatto la sua partita irridendo un Milan velleitario. I rossoneri sono apparsi senza ritmo, sottotono, timidi".

In campionato però il Milan ha giocato con un piglio diverso.

"Un tempo si. Nella ripresa contro la Lazio quando Amorim ha cambiato tutto. Ma rispetto al campionato ieri il Milan ha fatto un passo indietro".

Dove si può migliorare?

"A parte che non si vedono tutti i milioni spesi per Ramos e questa è una condanna anche per il giocatore, manca un'idea precisa".