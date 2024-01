Pasqualin: "Terracciano si affermerà in rossonero, è in grado di ricoprire diversi ruoli"

A TuttoMercatoWeb, l’avvocato Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403, ha parlato così del mercato di gennaio:

Si aspetta movimenti importanti da qui all’1 febbraio?

“C’è un fermento insolito per essere al mercato di riparazione. Credo che la prossima settimana si faranno molte cose”.

Per esempio?

“La Juventus quando prenderà Djalò libererà Ranocchia che andrà al Palermo: un giocatore di ottimo livello che va recuperato, è tempo che esca dal guscio. Il Milan poi farà qualcos’altro. Potrebbe prendere un’altra punta senza spendere chissà quanto”.

Intanto ha preso Terracciano...

“Con Terracciano il Milan ha preso più giocatori perché è in grado di ricoprire diversi ruoli, questo è un bell’ingresso in rosa: si affermerà in rossonero . Ma il Milan farà un altro paio di operazioni”.