Pasqualin: "Tonali-Milan? San Siro va sperimentato ed emette le sue sentenze"

L'avvocato Claudio Pasqualin, decano delle trattative, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto, in onda su TMW Radio. Di seguito un estratto dell'intervista: Sorpreso da Tonali al Milan? No. Anche se il Milan ha battuto l'Inter è pur sempre un ragazzo di vent'anni. Deve far vedere ancora, di che pasta sia fatto l'abbiamo intuito, ma ora dovrà vestire quella maglia rossonera che sognava fin da ragazzo. San Siro va sperimentato ed emette le sue sentenze, che non sempre sono quelle che ci si immagina. Non è Pirlo, anche se c'è chi si ostina a fare paragoni. Il lavoro "alla Pirlo", eventualmente, lo farà ancora Bennacer, ma è un bel colpo. Buono anche l'acquisto di Brahim Diaz, per il quale il Milan rappresenta una bella vetrina, essendo un semplice prestito. Grande colpo sarebbe anche quello di Bakayoko".