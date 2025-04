Passaggio a vuoto per il Milan Primavera: sconfitta contro la Samp penultima

Il Milan Primavera questo pomeriggio alle 18 ha concluso il 12° turno di ritorno del campionato di Primavera 1. I rossoneri, che tornavano in campo dopo la sosta forzata per le Nazionali ed erano reduci da una grande vittoria in casa della Roma, sono stati sconfitti dalla Sampdoria penultima in classifica e ancora lontana dalla zona salvezza nonostante i tre punti. Un pomeriggio storto per la squadra di mister Guidi che si è svegliata troppo tardi, dopo un doppio svantaggio, e non è riuscita a rimontare: 2-1 il risultato finale, gol rossonero di Filippo Scotti entrato a gara in corso.

Dopo un primo tempo da 0-0 finito però sotto di un gol, al rientro dagli spogliatoi è ancora la Samp a segnare. Il Diavolo si sveglia solo con i cambi, con Scotti che accorcia le distanze. L'assedio finale non porta frutti con il portiere doriano Krastev che veste i panni del supereroe, in particolar modo su Asanji che aveva concluso praticamente a botta sicura. Una sconfitta che pesa per i rossoneri che conservano il sesto posto - l'ultimo utile per i playoff - ma vedono così avvicinarsi la settima, l'Hellas Verona che ora dista solo due punti.

Mancano sette partite al termine della stagione regolare e il calendario, tutto sommato, è amico del Milan che la prossima settimana sarà impegnato in casa del Cesena sabato 5 aprile alle 11. L'impegno in Romagna precede l'attesissima finale di Coppa Italia che si disputerà mercoledì 9 aprile alle 15 all'Arena Civica di Milano contro il Cagliari.