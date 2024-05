Passerini: "Ai quattro anni e mezzo di Pioli al Milan do un voto che va tra il 7 ed il 7.5"

Carlos Passerini, noto giornalista de “Il Corriere della Sera” è intervenuto a “Tutti Convocati” su Radio 24, parlando del futuro allenatore del Milan e di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

Che voto dai ai suoi quattro anni e mezzo? “Largamente positivi. Secondo me è un voto che può andare tra il 7 ed il 7.5. Non di meno e non di più. Non può andare sotto il 7 perché ha ottenuto due secondi posti, una semifinale di Champions ma soprattutto ha ottenuto uno Scudetto ad undici anni di distanza dall’ultima volta vincendolo non da favorito, e questi sono risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Per come la vedo io il voto non può che essere ampiamente positivo. Se mi chiedi se può arrivare ad 8 secondo me no, perché allora lì andiamo su un voto di eccellenza che è troppo in là. Credo che nel finale, negli ultimi due anni, anche lui abbia commesso degli errori”.