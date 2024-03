Passerini commenta: "C'è un Milan con Leao e uno senza. Quando manca si sente maledettamente"

vedi letture

Ieri pomeriggio il Milan ha vinto, è vero, ma non ha offerto una prestazione di chissà quale tipo. I rossoneri hanno avuto il merito di essere concreti e di aver gestito il vantaggio contro un Empoli praticamente mai pericoloso, non un qualcosa di scontato in questa stagione. A parte qualche folata, nata specialmente o dai piedi di Pulisic o da quelli di Okafor, le azioni create dai rossoneri sono state pochissime che, forse, hanno pagato l'assenza dell'imprevedibilità e dell'estro di Leao. Di questo è sicuro Carlos Passerini, collega del Corriere della Sera, che questa mattina ha considerato proprio l'assenza del 10 portoghese.

Le parole di Carlos Passerini su Rafael Leao: "C’è un Milan con Leao e uno senza. Il ragazzo a volte ti fa disperare, ma quando manca si sente maledettamente. La sua assenza per squalifica, unita a quella per (saggio) turnover di Giroud, ha costretto il Milan a tribolare più del dovuto contro un Empoli arrivato a San Siro per non perdere".