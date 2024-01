Passerini convinto: "Oggi come oggi Theo meglio nel suo ruolo naturale"

Anche oggi a Empoli, Theo Hernandez dovrebbe giocare da titolare come centrale di difesa. La soluzione è stata efficace per i rossoneri con il giocatore che si è reso disponibilissimo a uscire dalla sua comfort zone. Intanto che Gabbia si possa ambientare di nuovo e arrivi un nuovo innesto, accanto a Kjaer ci sarà ancora il nome del francese, lodato da Pioli in conferenza: "La dimostrazione che quando un giocatore sente una posizione e sta bene lì poi può rendere di più. Theo è eccezionale, poi dipende tutto dalla sua attenzione e predisposizione mentale, può giocare anche da esterno d'attacco. Lo apprezzo tanto per come aiuta la squadra".

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha però sottolineato oggi nel suo pezzo come Theo sia fondamentale nel suo ruolo originario: "Oggi come oggi Theo - finalmente in spolvero - sta meglio nel suo ruolo naturale, quello di terzino sinistro di spinta. Può fare il centrale, senz’altro, ma in fascia senza di lui si perde moltissimo. Prima si ripristina la situazione, meglio è".