Passerini: "Fonseca non può più fallire: già in bilico dopo due mesi di partite"

Il Milan è atteso da un calendario molto fitto nelle prossime tre settimane, nel periodo che manca cioè prima della prossima sosta per le nazionali. I rossoneri giocheranno sette partite in 21 giorni, tutte gare molto complicate e che soprattutto avranno il potere di indirizzare il futuro sia della squadra che del tecnico Paulo Fonseca. Se non si vedranno miglioramenti chiari, sarà dura per il club continuare a difendere la posizione dell'allenatore. Oggi Carlos Passerini ne ha parlato sul Corriere della Sera.

Le parole di Carlos Passerini: "Paulo Fonseca non può più fallire, ha sette partite per tenersi il Milan: dal crash test di domani contro la sorprendente Udinese a San Siro fino alla trasferta trappola di Cagliari del 9 novembre. In mezzo Bruges, Bologna, Napoli, Monza e Real Madrid. Un lungo esame verità dal quale dipenderà non solo un gran bel pezzo dell'annata rossonera, con la classifica da aggiustare in Italia e in Europa, ma anche il destino del tecnico portoghese che è già in bilico dopo due mesi di partite"