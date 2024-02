Passerini: "Ibra inciderà moltissimo sull'allenatore sia per confermare che per cambiare Pioli"

Carlos Passerini, giornalista per Il Corriere della Sera, è stato ospite del canale Youtube di Carlo Pellegatti e si è così espresso sul futuro di Stefano Pioli: "Ci sono questi tre mesi che risulteranno decisivi per il futuro di Pioli: in questi tre mesi Pioli si gioca molto di più di quel che sta emergendo negli ultimi giorni. Da quello che risulta a me, in questi tre mesi Pioli si può giocare l'anno di contratto che già ha e questo è uno di quei dettagli che non sono dettagli. Voglio capire come finirà la stagione del Milan: è evidente che un finale in calando farebbe calare le sue quotazioni, ma un finale in crescendo... Il Milan sta puntando tantissimo sull'Europa League, metterà i titolari. Se alzasse la coppa...".

Quanto influirà Ibrahimovic sulla scelta dell'allenatore?

"Secondo me moltissimo e quella sarà la prima grande decisione sul quale Ibrahimovic avrà un peso forte, sia nel confermare che nel cambiare Pioli. Ibra oggi sta studiando da dirigente, perché essendo intelligente sa benissimo che prima deve imparare il mestiere. La prima grande decisioni manageriale sarà quella relativa all'allenatore dell'anno prossimo".