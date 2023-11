Passerini: "Il Var non ha salvato il Milan dalla figuraccia. Musah terzino: errore corretto tardi"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha commentato sul quotidiano generalista la partita di Lecce in cui il Milan si è fatto rimontare due gol nel secondo tempo ed è stato graziato dal Var che ha annullato la rete della vittoria ai pugliesi a tempo scaduto. Queste le parole di Passerini: "La videoassistenza ha salvato il Milan dal ko ma non dalla figuraccia. Quella resta. E andrà indagata a fondo da Pioli, non esente da colpe: la sostituzione di Calabria con Musah anziché Florenzi è stata un errore, corretto troppo tardi".