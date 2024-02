Passerini: "Jovic è il nuovo Massaro. Ibra stravede per lui: è l'uomo in più dell'attacco"

Luka Jovic sta vivendo un momento d'oro e, l'aspetto positivo per il Milan, è che lo sta vivendo da due mesi esatti. Il serbo è il miglior attaccante per gol fatti entrando dalla panchina e si sta dimostrando un'alternativa credibile e un'arma molto utile negli schemi di Stefano Pioli. Oggi è l'uomo più chiacchierato, in positivo, dell'ambiente rossonero anche per il rinnovo del contratto che sembra avvicinarsi. Carlos Passerini ha parlato di Jovic nel suo pezzo di oggi sul Corriere della Sera.

Le parole di Passerini su Luka Jovic, con tanto di paragone: "Jovic è il nuovo Massaro: entra dalla panchina e la butta dentro. Prematuramente bollato come flop, oggi è l’uomo in più dell’attacco. Si è preso la sua rivincita. Il suo contratto scade a giugno ma il Milan, che vanta un’opzione fino al 2027, lo vuole blindare. Ibra stravede per lui".