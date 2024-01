Passerini: "Le tre vittorie consecutive avevano illuso solo chi non conosce i difetti strutturali del Milan"

Momento buio per il Milan in quella che ormai sembra essere una stagione che va così: segnali di ripresa e poi un inciampo importante, in loop. I rossoneri dopo tre vittorie consecutive a cavallo tra il 2023 e il 2024, hanno fallito l'opportunità di andare avanti in Coppa Italia perdendo a San Siro in rimonta contro l'Atalanta.

Carlos Passerini sul Corriere della Sera ha commentato così: "Il Milan è sempre uguale a se stesso: prima lo scatto, poi la caduta rovinosa. Illusioni e delusioni ad accrescere il senso di frustrazione di una tifoseria sempre più esasperata. Ma la verità è che le tre vittorie consecutive con Sassuolo, Cagliari ed Empoli avevano illuso solo chi non conosce i difetti strutturali di una squadra che non ha mai trovato una vera continuità non solo nei risultati, ma anche nella tenuta mentale".