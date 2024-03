Passerini: "Leao re di coppe. In Europa ritrova la freddezza che manca in A"

Questo pomeriggio il Milan sfida lo Slavia Praga nel catino bollente dell'Eden Arena pronto a spingere i cechi verso un'impresa. I rossoneri si affidano non solo alla maggiore esperienza e al maggiore tasso tecnico, ma soprattutto ai giocatori simbolo della propria squadra. Uno su tutti è ovviamente Rafael Leao da cui, un po' perchè è il giocatore con più talento a disposizione di Pioli, un po' perchè è il numero 10, ci si aspetta sempre e giustamente qualcosa in più in serate come queste. E nel corso della stagione, in Europa, il portoghese non ha quasi mai deluso.

Lo pensa soprattutto Carlos Passerini, collega del Corriere della Sera inviato a Praga, che questa mattina scrive così su Rafael Leao: "In attacco torna anche l'indispensabile Leao, il re di coppe che quando varca il confine ritrova quella freddezza davanti alla porta che in Serie A gli manca. Il salto di qualità passa da partite così: servirà tutto il suo talento per evitare al Milan di vivere una serataccia thrilling come a Rennes, dove l'approccio fu totalmente sbagliato".