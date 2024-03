Passerini: "Milan alla sosta nel modo migliore. Pulisic il miglior acquisto"

A margine della bella vittoria con cui il Milan ha superato l'Hellas Verona nel pomeriggio di ieri al Bentegodi per 3-1, il giornalista e collega del Corriere della Sera, Carlos Passerini, ha commentato la prestazione del Milan, elogiando specialmente Christian Pulisic che ha centrato il 5000° gol della storia rossonera e il 12° della sua stagione, confermandosi una grande intuizione della squadra mercato del Diavolo che lavora in via Aldo Rossi. Passerini ha parlato così dell'americano: "Arrivato a quota 12 gol stagionali: record personale in carriera, l'ennesima conferma che Capitan America è stato davvero il miglior acquisto dell'estate".

Poi Passerini ha aggiunto su Chukwueze, che ha trovato il suo primo gol in campionato con il Milan: "Buone indicazioni finalmente anche da Chukwueze: magnifico il suo tiro al volo". Quindi un commento generale sul momento della squadra di Stefano Pioli che ora si ferma per la pausa: "Il Milan arriva così alla sosta nel modo migliore, con una vittoria netta per la classifica ma preziosissima anche a livello mentale, dopo il caos dell'inchiesta della Procura sul cambio di proprietà del 2022 che aveva squassato l'ambiente nei giorni scorsi. Segno di personalità".