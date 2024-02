Passerini: "Per tanti motivi Conte ad oggi non è un allenatore candidato alla panchina del Milan"

Carlos Passerini, noto giornalista de "Il Corriere della Sera", ha concesso un’intervista a Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube. Tra i vari argomenti del mondo Milan toccati si è parlato anche del futuro della panchina rossonera nel caso in cui Stefano Pioli dovesse interrompere anzitempo il suo rapporto col club.

Queste le sue dichiarazioni.

In caso di post Pioli quale potrebbe essere l’allenatore ideale? E quale potrebbe essere l’allenatore ideale per questo management? “Non si deve discostare chiaramente dall’idea di allenatore che è Stefano Pioli. È chiaro che vorrei Klopp, ma Klopp non arriverà mai, è molto improbabile che arrivi se va via Pioli”.

Su Conte: “Ti rispondo ancora da cronista, che è il mio lavoro. Se mi chiedi quello che so Conte ad oggi non è un allenatore candidato alla panchina del Milan. Per tanti motivi, perché ci sono allenatori funzionali ad una proprietà e ad un management. Oggi. Poi chiaro, tra tre mesi può cambiare perché si decide di fare un altro tipo di investimento, si decide, dubito, di cambiare totalmente strategia allora Conte può diventare un allenatore funzionale, oggi non lo è. Quindi, quale può essere il post Pioli nel caso in cui non ci fosse più Pioli l’anno prossimo? Un allenatore simile per caratteristiche. Un allenatore che sa sviluppare e valorizzare il materiale che il management gli porta. Ragazzi giovani, perché quella è la linea e quella sarà. Thiago Motta? Secondo me no, ho la percezione che non sarebbe nella top 3 degli allenatori cercati. Non faccio nomi, perché finché non è stabilito il futuro di Pioli non ha senso parlare di futuro. Si può parlare di identikit, di profilo, ma di nomi non te ne faccio”