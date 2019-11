Passerini: "Piatek sembra uno che non ha mai giocato a pallone. Ma non è così, perchè ha qualità"

Il giornalista del Corriere della Sera, Carlo Passerini, è stato intervistato da MilanNews.it per parlare del momento di Piatek. Cosa sta succedendo al polacco? "Credo che non sia il giocatore che sembra in questo momento. Ad oggi sembra uno che non ha mai giocato a pallone, e non è così perché è un ragazzo con delle qualità. Non è un giocatore che fa due gol e poi smette di giocare e di segnare. Ha fatto una stagione a livello altissimo. Sono numeri che fanno capire che non è stata casuale la stagione, ma è altrettanto vero che non è quella la questione. Il Milan non può permettersi di aspettare un giocatore, perché è il Milan. Anche io non credo che Piatek sia questo. Con realismo, il Milan deve guardarsi in faccia e capire che ha bisogno di un attaccante che segna, perché se quest'anno Piatek è questo, il Milan si condanna da solo. Per questo motivo a gennaio deve fare qualcosa"