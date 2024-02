Passerini: "Pioli si gioca la possibilità di far valere l'anno di contratto o di concludere la sua esperienza al Milan"

vedi letture

In occasione della partita tra Milan e Napoli che si giocherà domenica sera a San Siro alle 20.45, Radio CRC ha intervistato il giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini, che segue da vicino le vicende in casa rossonera. Il giornalista è stato intervistato nel corso della trasmissione Si gonfia la rete condotta dal noto telecronista napoletano Raffaele Auriemma. Le parole di Passerini.

Passerini su Stefano Pioli: "Pioli è uno dei grandi temi. Ha ancora un anno di contratto, ma in questi ultimi mesi si gioca la possibilità di far valere questo anno di contratto o di concludere la sua esperienza al Milan. La vittoria dell’Europa League renderebbe questa stagione positiva, per come si è messa questa annata. Sta pagando i 5 derby persi su 5 perchè chi conosce la rivalità tra Milan e Inter, sa bene che per i milanisti perdere 5 derby su 5 fa rompere i rapporti. Queste gare hanno segnato in maniera negativa il rapporto con la tifoseria"