Passerini: "Ritengo che il Milan faccia bene a ribadire in questo momento la propria fiducia a Conceiçao"

Carlos Passerini, giornalista per il Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul momento del Milan, soffermandosi in particolare sulla posizione di Sergio Conceiçao: "Domani partita da ultima spiaggia per il Milan. Ritengo che il Milan faccia bene a ribadire in questo momento la propria fiducia a Sergio Conceiçao: c'è bisogno di tutto, tranne che di incertezza sull'allenatore, che, tra l'altro, è già il secondo stagione. È una buona cosa che il Milan faccia filtrare anche all'esterno che l'allenatore ha la fiducia della proprietà e della società. È giusto oggi confermare la fiducia al tecnico portoghese, avendo il dovere di stargli vicino in un periodo complicato per tutti. Nessuno ha più alibi, anche l'allenatore, che dovrà dimostrare di meritarsi il rinnovo. Ci sono 100 giorni per tutti per provare a sistemare le cose. Non sarà semplice".

LE ULTIME SUL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO

"Il direttore sportivo è la prima figura da individuare per il Milan che sarà. Non sarà - ha rivelato Passerini - Andrea Berta. Italiano, bresciano, è l'uomo che ha fatto grande l'Atletico Madrid assieme a Simeone. Il Milan lo ha sentito, gli ha fatto una proposta, ma è arrivato tardi, perché Berta aveva già un accordo all'estero. Poteva essere il profilo giusto per il Milan: non troppo ingombrante mediaticamente, ma uno che lavora bene; sarebbe stata una soluzione a lui molto gradita anche per riavvicinarsi a casa. Di fatto, non ci si avvicinerà. Poi comunque il tempismo non è un dettaglio. Si fa il nome di Paratici, ex Juventus, e se ne fanno altri. Ciò che è certo è che c'è bisogno di un profilo di esperienza. Riportare poi Moncada nel suo originario di scout credo sia una buona idea".