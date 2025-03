Passerini: "Sarebbe facile dire: 'Io non ce la faccio, non ce l'ha fatta neanche l'allenatore di prima. Provateci voi'. Trovo apprezzabile la dignità di Conceiçao di restare al suo posto"

Carlos Passerini, giornalista per Il Corriere della Sera, si è così espresso in un video sul suo canale Youtube sulla posizione di Sergio Conceicao e sulla sua scelta di non dimettersi nonostante l'enorme periodo di crisi del suo Milan: "Ritengo difficile che, di fronte ad un'altra sconfitta a Lecce, il Milan possa continuare ad insistere su Conceiçao Ma ci tengo a dire una cosa. Trovo apprezzabile la dignità di questo allenatore, il coraggio di restare al suo posto; probabilmente sarebbe più facile dimettersi in questo momento, lasciando ad altri la responsabilità nel dire 'Io non ce la faccio, non ce l'ha fatta neanche l'allenatore di prima. Provateci voi'. Lo trovo un atteggiamento forte, apprezzabile: provare a portare fino in fondo questa stagione disgraziata, nella quale anche lui ha le sue responsabilità. La trasferta di Lecce pesa. Non è vero che questo campionato non ha più valore, perché il piazzamento in Europa - qualunque Europa sia - è un obbligo per questa società e per questo club.

Il Milan deve salvare la faccia, provando anche a ricucire il rapporto con i tifosi lanciando un segnale: si è fatto di tutto quest'anno per rovinare la stagione - proprietà, dirigenza, allenatori e giocatori - ma sabato si può lanciare un segnale, lontano da San Siro dove il clima, legittimamente, è funereo e difficile da sostenere".