Passerini su Leao: "Troppo spesso il ragazzo cade ancora nei suoi vizi"

Rafael Leao è grande oggetto di discussione: il portoghese è sempre al centro delle chiacchiere ma dopo che alcuni tifosi gli hanno riservato dei fischi al momento della sostituzione contro il Sassuolo, il brusio attorno al numero 10 ha elevato i suoi toni. Ci si divide tra chi è d'accordo con le critiche a Leao e chi ha ritenuto i fischi ingenerosi.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, la pensa così: "Il problema di Leao è che sul campo non sta rispondendo: in campionato non segna da cento giorni. La speranza era che la maglia numero 10 e il ricco rinnovo contrattuale lo responsabilizzassero, rendendolo un vero leader e portandolo a fare il definitivo salto di qualità, ma per ora non è successo. Troppo spesso il ragazzo cade ancora nei suoi vizi, uscendo mentalmente dalla partita".