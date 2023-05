Passerini sul CorSera: "Il fight club per il 4° posto fra turnover e semifinali"

MilanNews.it

Carlos Passerini, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha commentato così la volata Champions League che vede ben sei squadre coinvolte: "Il fight club è apertissimo. Sei giornate per mettere le mani sull’oro della Champions: dai 61 punti della Lazio seconda in classifica ai 55 dell’Atalanta settima, sul ring della serie A restano sei squadre pronte a tutto per i tre posti rimanenti nell’Europa che conta e soprattutto per i 50 milioni di bottino in palio. Ora non si scherza più: con l’avvicinarsi del gong finale, ogni caduta può essere fatale. Il round numero 32, con le vittorie di Inter e Atalanta unite al k.o. della Lazio e al pari fra Roma e Milan, non ha fatto altro che infittire il mucchio selvaggio. I nerazzurri di Inzaghi e quelli di Gasperini sembrano ora i più in forma in vista del finale di combattimento, anche se la verità è che fin qui nessuno ha mostrato costanza di rendimento: basta guardare il baratro che separa il Napoli da tutte le altre. In maniera diversa, ma sono tutte squadre imperfette. E proprio l’Europa, in questo scenario d’incertezza assoluta, riveste un ruolo decisivo. «Dobbiamo pensare solo al campionato» vanno ripetendo Allegri, Pioli, Mourinho, che sanno bene in realtà quanto nella testa dei loro giocatori pesi il pensiero delle semifinali europee alle porte.

Prepariamoci a un maggio caldissimo, con sfide su due fronti per quattro delle sei squadre coinvolte. Prima dell’andata del derby di semifinale di Champions, il 10, Milan e Inter dovranno provare a fare il pieno, ma non sarà facile: i rossoneri hanno due gare in casa, la Cremonese e poi lo scontro diretto con la Lazio, mentre ai nerazzurri toccheranno due trasferte, Verona e Roma. La 34ª sarà un crocevia, col doppio duello sull’asse Milano-Roma. Giovedì 11 c’è la semifinale di Europa League: i giallorossi incroceranno il Leverkusen, mentre la Juve ha il Siviglia. Come per le milanesi in Champions, inevitabilmente molte risorse verranno bruciate nella caccia alla finale. Gestire le energie con un turnover lucido sarà una chiave decisiva nel fight club. Una questione che non riguarda però né Lazio né Atalanta. Un piccolo grande vantaggio".