Passerini sul mercato del Milan: "Si sta correggendo il principale difetto dell'anno scorso..."

Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha commentato così il momento del Milan: "La società Milan sta correggendo quello che, secondo me, è stato il principale difetto dell'anno scorso, ovvero che appena uscivano gli 11 titolari la squadra andava in sofferenza perchè i cambi non erano all'altezza".