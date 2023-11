Passerini sul Milan: "Con questo trend la seconda stella resterà un miraggio"

Carlos Passerini, inviato del Corriere della Sera che segue da vicino gli sviluppi e la cronaca del Milan, questa mattina sul quotidiano generalista ha commentato così la situazione di classifica rossonera, in relazione alle prestazioni che sta offrendo la squadra di Pioli: "Per i rossoneri la striscia choc di partite senza successi arriva a quattro. Il dato più inquietante però è un altro: dopo 11 giornate le sconfitte sono già 3, quando nell’anno dello scudetto furono 4 in tutto. Tradotto: con questo trend, la seconda stella resterà un miraggio".