Passerini sulla difesa: "Con i rientri di Thiaw, Tomori e Kalulu è migliorata. Alimentati i rimpianti"

vedi letture

Il Milan batte l'Empoli e sorpassa la Juve: un bel boost di morale in vista dell'impegnativa trasferta di Praga che mette in palio un posto ai quarti di finale di Europa League. L'1-0 di San Siro non ha offerto troppi spunti eppure qualche buon segnale c'è, specialmente considerando che si tratta della seconda gara consecutiva in campionato in cui i rossoneri escono dal campo senza subire neanche un gol, non un fatto così scontato nel corso di questa stagione che difensivamente ha fatto emergere moltissimi problemi. Sulle colonne del Corriere della Sera, il collega Carlos Passerini ha commentato la vittoria rossonera.

Le parole di Passerini sulla difesa rossonera: "Riflessione, positiva, che riguarda la difesa: con i rientri di Thiaw, Tomori e Kalulu (in campo ieri dopo 133 giorni) la situazione è migliorata (zero gol subiti nelle ultime due gare) e questo non può che alimentare i rimpianti per ciò che poteva essere se si fossero evitati tutti quegli stop muscolari nella prima metà della stagione. Ormai però è andata: l'unica cosa da fare è guardare avanti, serve vincere lo sprint con la Juventus per il secondo posto".