Passerini sulle parole di Pioli: "Senza equilibrio non si vincono gli scudetti"

vedi letture

Questa mattina, sul Corriere della Sera, il giornalista Carlos Passerini ha commentato il momento del Milan, che è un po' altalenante e mostra due facce: una offensiva che comunque sta funzionando e l'altra difensiva che risulta in affanno. Passerini ha commentato, dopo i tre gol fatti e i due subiti di Frosinone, le parole che Stefano Pioli aveva pronunciato alla vigilia della gara in conferenza stampa, sul modo di attaccare del Diavolo.

Il pensiero di Passerini: "Pioli ha ragione quando dice che l’«importante è segnare un gol più dell’avversario», citando Zeman, ma la verità è che non sempre ti va bene. Senza equilibrio non si va da nessuna parte. O, meglio, non si vincono gli scudetti. La storia dice questo".