Passerini verso Empoli-Milan: "Il grande atteso resta Leao"

Rafael Leao ha vissuto una fine di 2023 un po' travagliata. Il portoghese a metà novembre è stato vittima di un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori dal campo per circa un mese e lo ha ributtato subito sul terreno di gioco, senza troppe fasi di ricondizionamento. La conseguenza sono state prove scialbe per le quali è finito nel mirino delle critiche: il culmine alcuni fischi alla sostituzione con il Sassuolo, il 30 dicembre scorso.

L'ingresso con gol in Coppa Italia con il Cagliari ha ridato un po' di fiducia al portoghese che ora vuole ritrovare un gol che in campionato manca dal 23 settembre, più di cento giorni. Sul Corriere della Sera, Carlos Passerini ne ha parlato così: "Il grande atteso resta Leao. In campionato ha sfondato quota cento giorni senza gol, l’ultimo risale al 23 settembre, 1-0 al Verona. Martedì in Coppa è entrato nel finale e si è sbloccato con il 4-1, ma soprattutto ha fatto il pieno di fiducia dopo i fischi col Sassuolo: il pubblico di San Siro è tornato ad applaudirlo, chissà che questo non lo aiuti a ritrovare la porta anche in campionato".