Pastore avverte: "Milan-Lecce è per certi versi una partita più difficile del derby, perché..."

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio "Fontana di Trevi", il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan e dell'ottima prestazione offerta dalla formazione di Paulo Fonseca contro i rivali cittadini dell'Inter:

"Ieri (domenica ndr) il Milan ha giocato benissimo e ha vinto con grandissimo merito. Deve, lo sottilineo in penna rossa, non l'allenatore, ma i giocatori, devono trarre dalla partita di ieri, che è una scossa di adrenalina che mancava da due anni al Milan, vincere un derby, vincerlo così bene. Deve, e lo ripeto, deve trarre tutto il buono che c'è da questa partita che si sparge su tutti i giocatori in campo, perché non ce n'è uno, compreso Leao, che è stato sotto sufficienza ieri, e nei derby degli ultimi due anni era pieno di insufficienze il Milan.

E quindi deve, già da Milan-Lecce che per certi versi è una partita molto più difficile del derby, intanto perché non c'è l'effetto sorpresa, poi perché è facile gasarsi e caricarsi per il derby, è molto più difficile rimanere su quella corrente per Milan-Lecce. Deve, ripeto deve, dare una continuità a questo derby, perché è una partita troppo bella per il Milan, troppo giocata bene, perché rimanga un assurdo a quel punto.

Il Milan ieri ha dato una dimostrazione clamorosa, proprio da quello che avevamo detto fin lì, e non si può dare, mettere al primo posto della lista di chi ha meritato Paulo Fonseca, perché ha clamorosamente battuto un allenatore che tatticamente è difficile da battere. Ce lo insegna anche la gara di mercoledì e Manchester, e lui lo ha surclassato, perché è così".