Pastore: "Chukwueze è ottimo nelle gare in corsa, perché parte molto bene poi si affievolisce"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore è intervenuto in merito ai più caldi temi d'attualità in casa Milan soffermandosi in modo particolare sull'ottima prestazione offerta da Samuel Chukwueze contro il Lecce sabato pomeriggio. Queste le sue dichiarazioni.

"Chukwueze sta diventando ottimo nelle gare in corsa perché dura mezz'ora il nigeriano. La prima mezz'ora di Chukwueze col Lecce era imprendibile, poi inizia a calare. E' molto meglio che due mesi fa. Anche quando giocava male, per esempio a Monza quando è partito titolare, o in altre gare, Chukwueze ha sempre un ottimo approccio alla partita, almeno a livello di giocata, anche a Firenze primo tempo molto meglio del secondo, poi però lentamente si affievolisce perché forse non ha la gestione delle energie, della titolarità che non ha praticamente mai sperimentato quest'anno".