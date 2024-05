Pastore: "De Zerbi? E' un'ipotesi per la panchina del Milan, ma ci sono due problemi..."

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', durante la sua rubrica il 'Pastorale', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato del futuro della panchina del Milan facendo anche il nome di Roberto De Zerbi. Queste le sue dichiarazioni.

"De Zerbi è un'ipotesi per il Milan, ma ci sono due problemi. Il primo è economico. De Zerbi ha una clausola di 14 milioni di euro per liberarsi dal Brighton che penso valga non solo per la Premier League, dove hanno l'abitudine a pagare le clausole, ma anche per l'estero, che però immagino non possa essere neanche trattata. De Zerbi, ex milanista, è comunque uno che non ha mai visto la Serie A come un campionato di ritorno, però il Milan, sai, anche perché sta sfumando il Bayern Monaco. Il secondo tema di De Zerbi è che secondo me è un'altra scelta, sicuramente più gradita di Lopetegui, ma comuque ci vuole lo stomaco, una società forte che lo difenda e lo tuteli".