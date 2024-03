Pastore elogia Bennacer: "Da equilibrio alla squadra come nessun altro centrocampista del Milan"

Nel corso del consueto appuntamento del lunedì sera con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista de 'Il Foglio' Giuseppe Pastore ha discusso su alcuni dei più importanti temi d'attualità in casa Milan dopo la vittoria di domenica pomeriggio contro l'Empoli, elogiando un giocatore del quale forse si parla troppo poco ma che in realtà è fondamentale negli schemi di Stefano Pioli: Ismael Bennacer. Queste le sue dichiarazioni.

"La fase difensiva è molto migliorata quando è tornato Bennacer, perché pur giocando una partita alla fine sufficiente, ha dato una grande palla ad Okafor in occasione del vantaggio ma anche con la semplice presenza da un equilibrio alla squadra che nessun altro centrocampista della rosa del Milan sa dare. Per me Bennacer deve giocare titolare sempre".