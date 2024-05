Pastore: "Furlani è un po' il simbolo di questo momento del Milan..."

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan, del futuro della panchina rossonera e dei più caldi temi d'attualità in casa rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

"Furlani è un po' il simbolo di questo momento, un ad che è il pari ruolo di un Marotta o di un quasi Giuntoli, o comunque di gente che sta nel calcio da 15-20 anni ecco, e dichiara ogni volta che gli fai una domanda di campo: "Non è a me che dovete chiedere". Una cosa del genere, che a noi sembra elementare, evidentemente per una delle società più importanti d'Italia non è così importanti, magari avranno ragione loro".

Poi sulla scelta di Fonseca: "La carriera di Fonseca è una regolarità di 70-73 punti che ti porta fra le prime quattro".