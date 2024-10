Pastore: "I giocatori del Milan sono altalenanti e non c'è nemmeno un ampio respiro tattico"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Elastici', sono stati analizzati i plus ed i malus del Milan seguendo uno studio fatto da Math & Sports. Di questo argomento ne ha parlato anche l'ex calciatore e dirigente Federico Balzaretti, che ha detto: "Definizione di questo Milan? Enigmatica. Ancora imprevedibile".

Il collega de Il Foglio GIuseppe Pastore ha poi continuato dicendo anche la sua: "I giocatori sono sempre altalenanti per usare un termine gentile, e perché non c'è nemmeno un respiro ampio a livello tattico. Il Milan è una squadra che in questo momento sta già pensando di mettere in discussione quello che l'aveva portata a superare la prima crisi, c'è ne sarà già una seconda da affrontare chissà come.

E vederemo tra Udinese e Brugge già delle risposte con due squadre che devi battere. Non è che devono essere partite che devi affrontare con leggerezza, ma hai l'obbligo dei tre punti".