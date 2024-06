Pastore: "Il Milan ha bisogno di avere quei 3/4 giocatori che siano i collanti, i trascinatori e gli esempi"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', nel corso della rubrica 'Ansiometro' il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Christian Pulisic, protagonista in Copa América con gli Stati Uniti insieme al compagno al Milan Yunus Musah. Queste le sue dichiarazioni.

Chi è il leader del Milan in questo momento?

"Me lo chiedo anche io. Il capitano nominalmente è Calabria, che però difatti è una riserva. Il vice è Theo Hernandez, che non mi sembra entusiasta di rimanere al Milan, anche se magari rimane. Il vice vice è Leao, di cui tutto si può dire fuorché che sia un leader. E quindi il Milan ha bisogno appunto di avere quei 3/4 giocatori che siano i collanti, i trascinatori e gli esempi. Anche il buon Tonali era questo tipo di giocare qua, che non vuol dire essere il più forte, no. A Pulisic l'anno scorso è mancato di più nelle partite che fanno la differenza, i derby, Juve-Milan, le partite di Europa League, quelle partite in cui Pulisic ha steccato di fatto. È stato ottimo dalla colonna di destra in giù della classifica, e gli è sempre un po' mancato il guizzo, al di là del gol e dell'assist, proprio della prestazione, di temperamento. Non se l'abbia, non è giovane né vecchio, devi dimostrarlo. Se pensi che tu sarai il capitano degli Stati Uniti, nel Mondiale in casa, nel quale tu puoi anche arrivare molto bene, devi iniziare a fare pratica, ad ambientarti in questo ruolo dalla Serie A, e quindi, nel Milan americano, dove vengono cercati certi giocatori, secondo me deve fare questo salto".