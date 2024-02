Pastore: "Il Milan ha un centrocampo che non fa filtro. Adli difensivamente non presentabile in Serie A"

Intervenuto nel corso della consueta puntata di inizio settimana de la 'Fontana di Trevi', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha fatto il punto sull'attualità del Milan, parlando delle oramai note problematiche difensive del diavolo puntando principalmente il dito contro il centrocampo ed un giocatore in particolare: Yacine Adli. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan ha un centrocampo che non fa filtro. Adli è un giocatore che non ha fase difensiva e non è presentabile sotto questo punto di vista in Serie A secondo me. Poi ha buoni colpi, ha buona tecnica dalla parte opposta, ma dietro non ha proprio l'idea della concentrazione, dell'intensità, l'attenzione per fare il mediano".