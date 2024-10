Pastore: "Il problema del Milan è che non sembra avere alternative ai titolari"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio "Elastici", il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan al termine di un weekend che ha visto al formazione di Paulo Fonseca ridimensionarsi dopo 3 vittorie consecutive in campionato:

"Ci sono tanti problemi nel Milan. Uno dei problemi per me nel Milan è che non sembra avere molte alternative a questi titolari messi in campo in questo modo. Morata sta facendo quello che dovrebbe fare Loftus-Cheek, o un centrocampista che il Milan non ha in organico. Io penso che Morata, che si sta sacrificando molto, però arriva a un punto, e siamo già ad ottobre, che potrebbe anche andare in debito d'ossigeno per un gioco molto dispendioso.

Gli esterni non sono sostituibili, i centrocampisti nel Milan sono due. Io sono sconcertato difronte all'impiego pari quasi a zero di Musah in queste quattro partite in cui il Milan ha sempre messo Fofana e Reijnders per novanta minuti. E perché lo sappiamo, giocando ogni tre giorni non ce la fai. È quasi un miracolo che il Milan non abbia avuto infortuni muscolari troppo gravi. Complimenti a Fonseca che evidentemente ha fatto una preparazione di alto livello.

Però non vedo questo 4-2-3-1 con Morata trequartista da qui fino a tre mesi. Penso che sia una soluzione tampone, geniale, con cui Fonseca ha vinto il derby, che però non vede una totale applicazione degli 11, sia di sistema che poi individuale perché poi ci sono dei black out ripetuti, a volte sbaglia Emerson Royal, a volte sbaglia Theo...È tutto molto precario.

Il Napoli, per dire una squadra che fa anche del sacrificio la sua ragione d'essere, sono compatti, sono tutti convinti ed aderenti alla causa. Nel Milan questo non lo vedo".