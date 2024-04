Pastore: "Il prossimo derby il Milan lo preparerà in due giorni. Nessuno verrà risparmiato, ma la Roma varrà la stagione"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'ascia o Raddoppia', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan e soprattutto dell'attesissimo derby in programma con l'Inter il prossimo 22 aprile. Queste le sue dichiarazioni.

"Il derby del 22 aprile viene dopo cose più importanti. I titolari credo che tutti andranno messi, nessuno verrà risparmiato per il derby, ma Roma-Milan varrà la stagione. Il derby, dunque, lo si giocherà più o meno con gli stessi calciatori, perché la settimana dopo c'è anche la Coppa Italia ed il Milan non ce l'ha, però ecco il pensiero di risparmiare qualcuno per il derby non sta in cielo né in terra. A fronte di questo arriverà un Milan nettamente anche stanco del fatto che ha giocato una partita importantissima 4 giorni prima, fatto già che si giochi lunedì è doverosa come cosa, alleggerirà un po' la stanchezza ma è ovvio che l'Inter preparerà per tutta la settimana la partita mentre il Milan in due giorni probabilmente. Questo giusto per dire favoriti e no. Derby piuttosto equilibrato con l'Inter che è in leggero vantaggio per il non avere partite in mezzo alla settimana".